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استشاري نفسي يوضح الدعائم الرئيسية للزواج الناجح

02:54 ص الثلاثاء 20 فبراير 2024

الدكتور مهاب مجاهد

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي، إن الحب وحده ليس كافياً لنجاح أي علاقة واستمراراها، هناك عوامل كثيرة تلعب دور في نجاح العلاقة الزوجية.

وأضاف مجاهد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، أن هناك 5 دعائم رئيسية للعلاقة الزوجية الناجحة لضمان استقرارها وتجنب الوصول إلى العلاقة السامة.

التقدير المعنوي

العلاقة الزوجية السليمة تكون مبنية على التقدير بين الطرفين، فالتقدير بين الزوجين له أهمية كبيرة لنجاح الزواج واستمراره، ولبناء علاقة زوجية مترابطة لابد من توافر الابتسامة والشكر والثناء مع شريك الحياة.

المشاركة

الحياة الزوجية قائمة على أساس الشراكة، وليس من الضرورة أن يقوم أحد طرفي العلاقة بجزء كبير من أدوار الأخر، المشاركة من الأشياء الهامة لما لها من انعكاسات إيجابية على استقرار الحياة الزوجية.

الخصوصية

وتعني عدم ترك فرصة للأخرين لمعرفة ما يدور داخل بيتك بأي حال، متفتحوش بيوتكم على الشارع أو أقرب الناس ليكم، الأهل والعيلة لو دخلوا في كل تفاصيل البيت هتتخلق مشاكل.

المساحة الشخصية

قبل الارتباط يكون لكل طرف مساحته الشخصية وعقب الارتباط من المنطقي أن تتقارب تلك المساحات إلى أن يحدث التقاء بينهما، تباعد المساحتين يجعل الزوجين شركاء منزل وتقاربهما بصورة كاملة بدون تحديد لمساحة الخصوصية قد تخلق العديد من الأزمات

مشاركة الأحلام

فكرة وجود أحلام ومشاريع مشتركة بين الزوجين من شأنها أن تربطهما بأرض الواقع، وتجعل علاقتهما ناجحة لأنها تخلق لديهم الطموح والرغبة فى حياة أفضل والتغيير الذى من شأنه أن يؤثر فى تطور العلاقة ويبعدها عن الثبات والروتين.

الدكتور مهاب مجاهد استشاري نفسي الدعائم الرئيسية للزواج الناجح عمرو أديب الحكاية

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