زياد بهاء الدين: اعتراف الحكومة بوجود أزمة اقتصادية نقطة بداية لها أهميتها

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي الأسبق والخبير الاقتصادي، إن اعتراف الحكومة بوجود أزمة اقتصادية نقطة بداية لها أهميتها، مشيرًا أن هناك بوادر لتحسن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي

وأشاد بهاء الدين خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل الإنفاق والتركيز على زيادة الإنتاج، مضيفًا أن القطاع الخاص هدفه الوحيد البحث عن الربح، ووظيفة الدولة هي الاستفادة من بحث القطاع الخاص عن الربح، لتحقيق المزيد من الإنتاج والتطوير.

وأشار إلى وجود حلول في مصر لمعالجة الأزمة، خاصة على المدى القصير، وتشمل الاستثمار والسياحة، ولكنه أشار أيضًا إلى ضرورة وجود إجراءات وسلطة مناسبة لتحقيق ذلك.

وشدد وزير التعاون الدولي السابق، على ضرورة أن يتم تقليل الإنفاق العام بشكل تدريجي وحذر، حيث يمكن أن يكون له تأثير خطير على العملية الاقتصادية.

وأوضح بهاء الدين أنه يجب تأجيل اللجوء للتوريق، معربًا عن مخاوفه من أن يكون التوريق بابًا لمزيد من الاقتراض وأن يؤدي إلى مشاكل أكبر.