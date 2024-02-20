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زياد بهاء الدين: كلما استقر سعر الصرف بوتيرة أسرع كلما كانت التكلفة أقل

02:50 ص الثلاثاء 20 فبراير 2024

الدكتور زياد بهاء الدين

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي السابق والخبير الاقتصادي، إن الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة في قطاع غزة أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الاقتصاد كان يعاني قبل هذه الأزمات.

وأوضح بهاء الدين خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن الأزمة في قطاع غزة أثرت على مصر من خلال الاضطرابات في قناة السويس، وأدت إلى تراجع إيرادات القناة بنسبة تقرب من النصف.

وأكد أنه ليس هناك من يدافع عن تعويم العملة، ولكن الوضع الاقتصادي الحالي ليس جيدًا، مشيرًا إلى أن حالة الترقب الموجودة حاليًا في الأسواق هي سبب حالة الذعر وارتفاع الأسعار.

كلما استقر سعر الصرف بشكل أسرع، كلما تراجعت التكلفة، ولكن يجب أن ندرك أن ضبط سعر الصرف سيكون له تكلفته.

وأعرب عن تفاؤله بحل الأزمة الحالية، مشددًا على أهمية تغيير المسار الاقتصادي بشكل عام، حيث أن الحديث عن خروج الدولة من الاقتصاد لا يزال مجرد نظرية بدون تنفيذ عملي

الدكتور زياد بهاء الدين سعر الصرف تعويم العملة لميس الحديدي

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