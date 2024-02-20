وزير الآثار: الإعلان عن تنظيم انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها قريبًا

كتب- محمد أبو بكر:

تحدث أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عن دور قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي بدأ العمل باللائحة التنفيذية له اليوم؛ لتعزيز دور وقوة القطاع الخاص في الصناعة، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة وذات كفاءة عالية، والتي تتمثل في الغرف السياحية، والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأضاف "عيسى"، خلال كلمته كمتحدث رئيسي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs Thoughts في نسخته التاسعة والذي يُعقد هذا العام تحت عنوان ""2024 عام استكشاف التعافي"، أنه بعد إصدار اللائحة التنفيذية، من المقرر أن يتم الإعداد لتنظيم انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها ومواعيدها خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأوضح وزير السياحة، أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية ارتفع بمقدار الثلث خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث وصل في عام 2023 إلى 1.2% وهو ما يمثل نموًا بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪.