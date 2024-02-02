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BBC

مستشار أسري: بحث الزوجة عن عروس لزوجها لا ينقص من قدرها

11:50 م الجمعة 02 فبراير 2024

تعبيرية

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كتب- حسن مرسي:
قال محمد ميزار، المحامي والمتخصص بالشأن الأسري، إن الزوجة قد ترى أن هناك نواقص لديها مما يدفعها للسماح لزوجها من الزواج بأخرى أو تبحث هي له عن عروس بمعرفتها.

وأضاف "ميزار"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الزواج ميثاق غليظ يسوده المودة والرحمة والتفاهم والمشاركة بين الزوج والزوجة، ولكن ربما ترى المرأة أنها مقصرة في أمر معين ولا تستطيع الالتزام بأشياء ربما تكون الزوجة الثانية قادرة على فعل ذلك ولا حرج في هذه الخطوة.

تابع المتخصص بالشأن الأسري، يجوز شرعًا للرجل التعدد، فربما تكون زوجته الأولى غير قادرة صحيا على القيام بواجباتها الشرعية، ولا يريد الانفصال عنها لأنها أم ابنائه أو للشهامة والأصالة.

تعدد الزوجات محمد ميزار الزوجة الثانية

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