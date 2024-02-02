بعد الطقس السئ.. موعد تحسن الأحوال الجوية

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الاثنين 4 فبراير 2023، تشهد حالة الطقس ارتفاع تدريجي طفيف في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة مئوية.

وقالت الأرصاد، وفق بيانها، إن حالة الطقس بدءًا من الإثنين المقببل تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 20 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، أن طقس الاثنين يشهد، نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

يذكر أن حالة الطقس خلال الأيام السابقة، شهدت اضطرابًا في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة وصلت إلى رعدية بمناطق متفرقة ومصحوبة بحبات البرد، وووصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 15 درجة مئوية، مع وجود نشاط للرياح، وفرص لتكون الثلوج، بمناطق متفرقة.

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