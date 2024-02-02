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الأوقاف تخصص موضوع خطبة الجمعة المقبلة عن "جبر الخواطر"

02:36 م الجمعة 02 فبراير 2024

وزارة الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "جبر الخواطر وأثره في توثيق الروابط الاجتماعية" على جميع مساجد الجمهورية.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد ألف ندوة بالمساجد الكبرى عن الإسراء والمعراج الأربعاء المقبل.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد، اليوم، مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم، اليوم الجمعة 2/ 2/ 2024م بإذن الله تعالى، ضمن عناية وزارة الأوقاف المصرية واهتمامها بخدمة كتاب الله (عز وجل) وإكرام حفظته ودعم كل الجهود المخلصة في ذلك.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة الإسراء والمعراج جبر الخواطر

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