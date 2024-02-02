الزراعة: فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية

كتب - محمد أبو بكر:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري يفيد بنجاح الحجر في فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

وبحسب بيان، الجمعة، أفاد المشرف على الحجر الزراعي، بأن السلطات الزراعية البرازيلية قامت بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسمياً على فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر الزراعية من محصول البطاطس، وذلك بداية من أول شهر مارس القادم، مشيرًا إلى أنه تم من قبل فتح السوق البرازيلي أمام الموالح والعنب والثوم المصري، بالإضافة إلى المشاورات الحالية لفتح السوق البرازيلي أمام الفراولة والتمور المصرية.

والجدير بالذكر أن الحجر الزراعي المصري في ديسمبر الماضي قد استقبل نائب وزير الزراعة البرازيلي للعلاقات الدولية وبحضور نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البرازيلية بالقاهرة، وتم الاتفاق على فتح السوق البرازيلي أمام البطاطس المصرية، وكذا تبادل الرؤى حول بعض الموضوعات الفنية المتعلقة بتبادل السلع الزراعية بين الجانبين وسرعة الانتهاء منها والتي كان من بينها البطاطس وكذلك بحث سبل دعم العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري في المجال الزراعي بين مصر والبرازيل.