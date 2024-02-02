رواد معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة - صور

كتب - محمد عاطف:

تصوير: محمود بكار:

شهدت بوابات مركز مصر للمعارض الدولية توافدا كثيفا من قبل زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، في اليوم التاسع لاستقبال زوار المعرض، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وأدى رواد معرض الكتاب صلاة الجمعة، أمام قاعات المعرض، وألقى الخطبة أحد أئمة وزارة الأوقاف.

واصطف زوار معرض القاهرة للكتاب في طوابير ممتدة أمام البوابات وسط حرص القائمين على المعرض والمتطوعين على بذل كل الجهود للتسهيل على الزوار ومنع الازدحام.

وتقام فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" وتستمر حتى السادس من فبراير الجاري.

ويتيح الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خريطة مُفصلة لصالاته المقسمة إلى 5 صالات، حيث بإمكان الزائر البحث من خلال الخريطة على مكان دار النشر أو الجناح الذي يرغب في التوجه إليه بسهولة، كما يوصي الزوار بحجز تذكرتهم عبر الإنترنت قبل التوجه لتخطي أي قوائم انتظار عند الدخول للمعرض.

وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.