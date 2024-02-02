وظائف جديدة.. 3261 فرصة عمل برواتب مجزية بـ 13 محافظة - تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وقالت "العمل"، وفق بيانها اليوم الجمعة، إنها تلقت طلبات من 38 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لديها 3261 وظيفة مٌتوفرة الأن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأضافت الوزارة، أن التقديم على فرص العمل الجديدة يكون خلال شهر فبراير 2024 الجاري، من خلال طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، أو الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وأوضحت، أن فرص العمل الجديدة مُتوفرة في 13 محافظة،هي: "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، والوادى الجديد، والشرقية، وقنا، وأسيوط، وسوهاج، ودمياط، والفيوم".

وأشارت العمل، إلى وجود تخصصات متعددة بالوظائف الجديدة، كالآتي:

- مدرسين جميع التخصصات.

- مصور فوتوغرافي.

- مدير فرع.

- مساعد مدير فرع.

- مهندسين ميكانيكا وكهرباء.

- أخصائى نفسى.

- شئون عاملين.

- مشرف إدارى.

- مهندس زراعى.

- محاسب.

- سكرتارية .

- مندوب تسويق وبيع.

- أمين مخازن.

- مسئول تمويل.

- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

- أخصائيين تمويل.

- مسئول تعيينات.

- مندوبين مبيعات وتوصيل.

- مراقبين جودة.

- طباخين.

- فنيين جميع التخصصات.

- مشرفي إنتاج.

- افراد أمن.

- عمال خياطة بكل الأقسام.

- عمال انتاج.

- عمال نظافة.

- تخصصات أخرى.

وتابعت الوزارة، أن نشرة التوظيف تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، فى إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

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