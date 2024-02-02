مستشار وزير الزراعة: مصر تصدر الفائض عن احتياجات السوق المحلي من السلع فقط

القاهرة - أ ش أ

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر تصدر الفائض عن احتياجات السوق المحلي من السلع فقط، وخاصة الخضر والفاكهة، مشيرا إلى أن التصدير يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

وقال إبراهيم، إن الصادرات الزراعية أصبحت أهم موارد للنقد الأجنبي، كما أن التصدير يضمن للمزارع عدم الخسارة وبالتالي الاستمرار في الزراعة والإنتاج وعدم الخروج من المجال.

وأضاف أن التصدير ليس له علاقة نهائيا بارتفاع الأسعار على المواطن، فالتصدير ليس السبب، بل قد تكون الممارسات الاحتكارية أو جشع بعض التجار هو السبب في ذلك.

وأوضح مستشار وزير الزراعة أن أجهزة الدولة تعمل على التصدي للممارسات الاحتكارية، مؤكدا أن هناك التزاما حكوميا بوقف تصدير أي سلعة إذا ارتفعت أسعارها واحتاجها المواطن أو شهدت ممارسات احتكارية.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت اليوم عن نجاح الحجر الزراعي المصري في فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية، في إطار جهود الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.