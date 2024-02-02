"الأرصاد" أمطار رعدية تصل القاهرة خلال الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية.

وأضافت الأرصاد، وفق منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أن فرص سقوط الأمطار تتقدم تدريجياً إلي الداخل لتشمل الدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء، وتكون أقل حدة على مدار اليوم.

وأشارت الهيئة، إلى أن الأجواء تبقي شديدة البرودة على مختلف الأنحاء، إذ يسود اليوم طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

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