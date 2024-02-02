شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشاطئ ببورسعيد - بث مباشر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشاطئ بمحافظة بورسعيد.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، خطبة الجمعة بعنوان "من دورس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة"، ويتلو القرآن الشيخ عبدالفتاح الطاروطي.

ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشاطئ بمدينة بورسعيد، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور جابر طايع الرئيس السابق للقطاع الديني بالأوقاف، والشيخ جمال عواد مدير أوقاف بورسعيد.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد، اليوم، مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم، اليوم الجمعة 2/ 2/ 2024م بإذن الله تعالى، ضمن عناية وزارة الأوقاف المصرية واهتمامها بخدمة كتاب الله (عز وجل) وإكرام حفظته ودعم كل الجهود المخلصة في ذلك.