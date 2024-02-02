"الهجرة" تصدر تقريرا حول إنجازات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

القاهرة - أ ش أ

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرا حول ما تحقق من إنجازات في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومكافحة هذه الظاهرة في محافظة الدقهلية، والتي تعد ضمن المحافظات الـ 14 الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وذلك في ضوء زيارة وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي للمحافظة، للوقوف على ما تم تحقيقه في هذا الملف الهام.

ورصد التقرير ما أنجزته غرفة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، حيث تم تدريب 222 مستفيدا من أبناء الدقهلية، بالتعاون مع جمعية "إنماء مصر"، وشملت التدريبات "تدريب ريادة أعمال وكيفية البدء في إنشاء أو تطوير المشروعات الصغيرة، مهارات التوظيف والإرشاد المهني، تدريب البرمجة BACK-END، تدريبات حرف يدوية، تدريب مبيعات SALES، جلسات استشارية عن آلية الحصول على فرص عمل في ألمانيا للمؤهلات الفنية، بجانب تنفيذ برامج تثقيف الرائدات الريفيات بإجمالي عدد (101) مستفيد بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتنفيذ برامج توعية الشباب من ذوي المؤهلات العليا بمخاطر الهجرة غير الشرعية بإجمالي عدد (29) مستفيدا بالتعاون بين المركز وديوان عام المحافظة.

وأضاف التقرير أنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الهجرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وانطلاقا من بروتوكول التعاون بين الوزارة والجهاز لدعم الشباب في المناطق الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وتقديم الخدمات اللوجيستية والمالية والاستشارات للراغبين في إطلاق مشروعاتهم من الشباب، فقد بلغ ما منحه الجهاز من تمويل منذ إنشائه حتى ديسمبر 2023، نحو 4.9 مليار جنيه، لتمويل العديد من المشروعات في نطاق المحافظة، و تم تمويل حوالي 180 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وفرت 375 ألف فرصة عمل.

وذكر التقرير بأنه تم ضخ نحو 3.7 مليار جنيه، منذ عام 2014، مولت نحو 115 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ووفرت 220 ألف فرصة عمل، بجانب تنفيذ 350 ندوة توعية لنشر ثقافة فكر العمل الحر والحد من انتشار الهجرة الغير شرعية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه بقرى ومراكز محافظة الدقهلية مقسمة إلى 16 مليون جنيه للتنمية البشرية، 26 مليون جنيه للأشغال العامة و البنية التحتية، 8 ملايين جنيه لتحسين فرص التشغيل.

كما نظمت وزارة الهجرة بالتعاون مع مؤسسة "راعي مصر"، في إطار محور التنمية المجتمعية، قافلة طبية في قرية بدواي بمركز المنصورة بالمحافظة، وتأتي القافلة لعلاج أهالي القرية في عدة تخصصات: (أمراض الباطنة، العظام، الرمد، الجلدية، النساء، الأطفال)، في وحدة طب الأسرة في القرية.

وقد شهدت القافلة الكشف وتقديم العلاج اللازم لعدد 133 حالة تخصص الرمد، 70 حالة تخصص الباطنة، 68 حالة تخصص العظام، 45 حالة تخصص الأطفال، 25 حالة تخصص النسا، بإجمالي 341 كشف مواطن، وتقديم 45 نظارة طبية لأهالي القرية، وقد تم الكشف وتقديم العلاج والنظارات بالمجان لأهالي القرية.

وضمن محور التوعية، فقد نفذت وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة حملتي طرق أبواب في 5 قرى بالمحافظة، ضمن القرى الأكثر احتياجا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث تم تنفيذ حملات التوعية تحت إشراف وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بهدف إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقد بلغ عدد الزيارات المنزلية بالمرحلة الأولى 31600 زيارة، استهدفت 460,194 مستفيد، بينما نفذت الحملة الثانية خلال الفترة من 16 – 18 مايو 2023، وقدمت دورة تدريبية لعدد ( 70) رائدة ريفية لمدة يومين، و3 من العاملين بالفرع لتدريبهم على رسائل توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل، بجانب لقاءات جماهيرية موسعة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ حملة طرق الأبواب فى خمس قرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية بالمحافظة بعدد زيارات منزلية 10500 زيارة، استهدفت 10500 مستفيدة.

وتابع التقرير انه خلال الفترة من 20 – 25 نوفمبر 2021، تم تقديم دورات تدريبية لعدد 5 من أعضاء الفروع، (100) رائدة ريفية، 12 من العاملين بالفرع بواقع (3) دورات لتدريبهم على رسائل توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها و التعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الأمن بالداخل، بجانب لقاءات جماهيرية موسعة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وعقد ندوة بالفرع تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية ضياع محقق" ليستهدف طالبات التدريب الميداني بكلية الدراسات الإنسانية حيث ناقشت الندوة مخاطر الهجرة غير الشرعية والجهود التي تبذلها الدولة لحماية أبنائها والأسباب والبدائل والحياة الكريمة التي تكلفها الدولة للمواطنين.

وضمن زيارتها لمحافظة الدقهلية، افتتحت وزيرة الهجرة، برفقة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، معرض الدقهلية الثالث لمبادرة "أيادي مصر" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، في إطار خطة الوزارة لتشجيع الحرف اليدوية، وتحقيق تمكين اقتصادي حقيقي، وهو واحد من أهم محاور المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ونوه التقرير إلى مساهمة وزارة الهجرة في تسويق تلك المنتجات، والميزات التنافسية لكل محافظة من المحافظات التي يتم تنفيذ المبادرة بها، حيث سيتم تضمينها في قسم خاص بالتطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج، تحت اسم "سوق المصريين بالخارج"؛ ليطرح به تلك المنتجات المصرية اليدوية المتميزة.