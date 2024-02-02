إعلان

BBC

الأوقاف: ألف ندوة عن الإسراء والمعراج بالمساجد الكبرى.. الأربعاء

11:37 ص الجمعة 02 فبراير 2024

الدكتور محمد مختار جمعة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد ألف ندوة بالمساجد الكبرى عن الإسراء والمعراج الأربعاء المقبل.

ويؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور جابر طايع الرئيس السابق للقطاع الديني بالأوقاف، والشيخ جمال عواد مدير أوقاف بورسعيد، صلاة الجمعة بمسجد الشاطئ بمدينة بورسعيد.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، خطبة الجمعة بعنوان "من دورس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة"، ويتلو القرآن الشيخ عبدالفتاح الطاروطي.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد، اليوم، مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم، اليوم الجمعة 2/ 2/ 2024م بإذن الله تعالى، ضمن عناية وزارة الأوقاف المصرية واهتمامها بخدمة كتاب الله (عز وجل) وإكرام حفظته ودعم كل الجهود المخلصة في ذلك.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري محافظ بور سعيد الإسراء والمعراج

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الهجرة" تصدر تقريرا حول إنجازات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

استكمال المفاوضات بالإنترنت.. بيان من بعثة صندوق النقد بعد زيارتها لمصر
أمطار ورياح.. "الأرصاد" تكشف طقس تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة