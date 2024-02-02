الطقس الآن.. "الأرصاد": عواصف رعدية وسقوط حبات برَد على هذه المناطق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مناطق "الأسكندرية-البحيرة-دمياط-بورسعيد - العريش-شمال سيناء-رفح"، تحت تأثير العواصف الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، الجمعة، أن باقى محافظات الوجه البحري على موعد مع سقوط الأمطار مع تقدم الوقت ولكن شدتها تكون أقل حدة عن شمال البلاد.

وأشارت إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة لمناطق من شمال الصعيد.