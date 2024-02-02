إعلان

BBC

قيادي بحركة فتح: لا مانع من إقامة دولة فلسطينية مستقلة منزوعة السلاح

12:37 ص الجمعة 02 فبراير 2024

الدكتور أيمن الرقب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، المبادرة العربية للسلام توفر الأمن لإسرائيل ونحن لا نمانع من إقامة دولة فلسطينية مستقلة منزوعة السلاح، كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن لنا حقوق كاملة، كما حدث في سويسرا، مشيرا إلى أن اعتراف أمريكا وبريطانيا بفلسطين سيدفع دول أخرى بمزيد من الاعترافات.

وأضاف الرقب، في مداخلة هاتفية الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن من قبل دعم بلاده لحل الدولتين ولكنه لم يفعل شيء من أجل إقامة دولة فلسطين، مطالبا بضرورة منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويجب على الأمريكان أن يدفعوا بشكل حقيقي لحل الدولتين.

وعلق القيادي بحركة فتح الفلسطينية، على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بشأن دعم بلادهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، قائلا: "نتمنى ترجمة هذا القول إلى أفعال".

الدكتور أيمن الرقب حركة فتح الفلسطينية خط أحمر دولة فلسطينية

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

في المرحلة الأخيرة.. جورجييفا: صندوق النقد "قريب جدا" من الاتفاق مع مصر
صور أقمار صناعية تظهر عمليات الهدم الإسرائيلية بغزة لإنشاء منطقة عازلة ..
.. كيف تساهم الاستثمارات المتوقعة بتنمية رأس الحكمة في حلحلة أزمة سعر الصرف؟
تزامنا مع رفع الفائدة بالمركزي.. 250 جنيها هبوطا بسعر الذهب في مصر