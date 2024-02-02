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BBC

مصطفى بكري: تراجع الدولار خلال أيام.. والجنيه سيعود لعافيته

12:30 ص الجمعة 02 فبراير 2024

الإعلامي مصطفى بكري

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كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أسعار الدولار ستشهد تراجعا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد، مساء الخميس: "بالفعل تراجع سعر الدولار، وسيتراجع مجددا، أنا براهن وعندي معلومات الدولار سيتراجع وبإذن الله الجنيه سيعود إلى عافيته ومصر ستنتصر وتنقف على قدميها".

وطالب الإعلامي مصطفى بكري، كافة الإعلاميين باستمرار دفاعهم القوي عن الوطن معلقا "نختلف مع الحكومة والمسؤولين، لكن لا نختلف على الوطن، احرصوا على مصر لو حصل حاجة مش هنلاقي حتى مقابر، السوق السوداء ستنتهي وسنسمع أخبار مبشرة، يتم إلقاء القبض على أباطرة السوق السوداء ومصادرة أموالهم".

الإعلامي مصطفى بكري حقائق وأسرار أسعار الدولار

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