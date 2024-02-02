أحمد التمامي يكشف دور التصوير في توثيق المعالم السياحية وسحر الطبيعة

كشف المصور أحمد التمامي والمشهور بـ"تمي"، عن دور التصوير الفوتوغرافي في توثيق المعالم السياحية والتي يمكن من خلالها التعرف على العالم ورؤيته.

والتقط "تمي"، عدة صور مميزة لعدد كبير من المناطق بشوارع مصر، ومحافظات بورسعيد والمنوفية، نظراً لاتقانة تصوير المناظر الطبيعية ومعالم الأرض وتألق في التقاط المناظر الخلابة.

والتقطت عدسات "التمامي"، الكثير عن سحر الطبيعة، ومعالم الأرض كما لم تراها من قبل، وهو شاب من القاهرة، يجمع بين دراسة الإعلام والعمل في التصوير الفوتوغرافي والسينمائي.

وأكد أحمد التمامي، إن جده هو من اكتشف موهبته في التصوير الفوتوغرافي، وكان دائم التشجيع له، ما جعله يشارك في العديد من المسابقات التصويرية وفاز بجوائز عديدة، ثم تطور الأمر وشارك في مسابقات دولية.

وأوضح أنه يعشق التصوير منذ الطفولة وتعلم التصوير من خلال الكورسات لدعم موهبته وكان يحاول تطوير نفسه في التصوير لكي يصل لمستوى عالي، وشارك بصوره في عدة مؤتمرات ومهرجانات، وصور العديد من الحفلات والمهرجانات وأبرزها مهرجان القاهرة السينمائي.