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BBC

أمطار ورياح.. "الأرصاد" تكشف طقس تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

09:01 ص الجمعة 02 فبراير 2024

الطقس

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، إن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد اضطرابًا في أحوال الطقس، ويبدأ التحسن التدريجي اعتبارًا من الإثنين 5 فبراير 2023، إذا تشهد الأجواء ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، تشهد شبورة مائية تبدأ من الرابعة وتستمر حتي التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت، أن حالة الطقس تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة الطقس تشهد، نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

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أمطار رياح الأرصاد الجوية درجات الحرارة أتربة حالة الطقس الطقس

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