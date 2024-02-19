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أسامة الأزهري: نعيش أيام تتنزل فيها السكينة على القلوب وسط الأحداث المزعجة

11:25 م الإثنين 19 فبراير 2024

الدكتور أسامة الأزهري

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كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إننا نعيش في أيام تمثل وقفة لالتقاط الأنفاس وجرعة تنزل فيها السكينة على القلوب، موضحا أن هذه السكينة تأتي في ظل وجود حالة من زحام الأحداث المزعجة والمتعلقة بالوضع في غزة وما تمارسه إسرائيل من عمل وحشي.

وأضاف "الأزهري"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، اليوم الإثنين ، أن كل يوم يقع حدث وموقف ومن شأن هذه الحال والفترة في حال تشبع من الأحداث والشعور بالخطر للأزمة في فلسطين، مشددا أنه من المناسب واللائق أن يكون هناك وقف ولحظة سكون وتذكير بالله وجرعة من الإيمان وتنزل فيها السكينة على القلوب.

وأكد الأزهري، أن الرسول حذر من الغفلة في شهر شعبان، وبدأ بنفسه فكان أكثر شهر يصوم فيه بعد رمضان هو شعبان، مشددًا من أن إغفال شهر شعبان يأتي بعد التوهج والتأهب في بداية شهر رجب.

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الدكتور أسامة الأزهري أيام تتنزل فيها السكينة على القلوب الأحداث المتعلقة بالوضع في غزة نعيش أيام تتنزل فيها السكينة

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