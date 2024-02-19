لميس الحديدي عن زيارة الخطيب للزمالك: "تاريخية خالية من القضايا والخناقات"

كتبت – داليا الظنيني:

وصفت الإعلامية لميس الحديدي، زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى نادي الزمالك بـ"التاريخية"، كونها الأولى منذ 15 عامًا، قائلة: "آخر زيارة كانت برئاسة كابتن حسن حمدي وكان يقدم التهنئة حينها للمهندس ممدوح عباس وهي بادرة مهمة لنبذ التعصب بين الجماهير".

وقالت "الحديدي"، عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية ON، اليوم الإثنين، إن العلاقة بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب هي علاقة جيدة وممتازة ومتحضرة، مضيفة: "علاقة مافيهاش خناقات وقضايا".

وذكرت أن الزيارة تأتي بعد قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإسقاط عضوية المستشار مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك، والذي تسبب في مشكلات كبيرة بين الناديين الأهلي والزمالك ومشاكل أخرى كثيرة.