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BBC

أزمة العملة الصعبة تهدد موسم الحج السياحي.. والشركات تستغيث بالحكومة

10:50 م الإثنين 19 فبراير 2024

مناسك الحج أرشيفية

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كتب- محمد أبو بكر:

قال عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إن الحج السياحي يواجه أزمة خلال العام الحالي؛ نتيجة صعوبة في تدبير العملة الصعبة ودفع قيمة برامج الحج لوزارة الحج السعودية.

وأضاف "عجلان"، لـ"مصراوي"، أن شركات السياحة تواجه مشكلة في سحب برامج الحجاج من البنوك؛ لأن أقصى حد للسحب اليومي 150 ألف جنيهًا.

وطالب عضو غرفة شركات السياحة، وزير السياحة والآثار ووزارة المالية ومحافظ البنك المركزي، بحل الأزمة وتوفير العملة الصعبة لشركات السياحة.

ونوه، إلى أن شركات السياحة لا تستطيع التعامل مع السوق السوداء لأنه قد يعرضها للسجن أو المخاطرة بأموال الحجاج، مشيرًا إلى أنه من 1298 شركة يوجد فقط 10 % هم من قاموا بتدبير الأموال.

أزمة العملة الصعبة موسم الحج السياحي. الشركات تستغيث بالحكومة الحج السياحي يواجه أزمة عملة صعوبة في تدبير العملة الصعبة

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