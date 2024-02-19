إعلان

BBC

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس غدًا الثلاثاء.. وتحذير من هذه الظاهرة

10:32 م الإثنين 19 فبراير 2024
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد، أن تتأثر بشبورة مائية تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وأوضحت الهيئة، أن طقس غدًا الثلاثاء، يشهد، أمطارًا خفيفة، بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.
وتابعت الهيئة: يسود طقس غدًا، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

الطقس الأرصاد الأمطار درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصير الأطفال ونتائج التحقيقات.. شقيق مريم مجدي يكشف تطورات مقتلها في سويسرا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أم مكلومة وسر المشوار الأخير.. رحلة البحث عن جثة الطفلة "مي" في رشاح أبوزعبل (صور)
17 مصابًا في تسرب مواد كيميائية بمحل في الدقهلية
قرار عاجل من النيابة ضد المتهمين بقتل الجنرال اليمني في شقة فيصل
مفاجأة ولأول مرة.. أمريكا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة