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BBC

إبراهيم عيسى: الحكومة تتبع سياسة "ليس في الإمكان أبدع مما كان"

09:54 م الإثنين 19 فبراير 2024

إبراهيم عيسى

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كتب- حسن مرسي:

انتقد الإعلامي إبراهيم عيسى، أداء الحكومة في التصدي للأزمة الاقتصادية أو كبح جماح ارتفاع الأسعار في الأسواق، قائلًا أن الحكومة تتبع سياسة "ليس في الإمكان أبدع مما كان".

وقال عيسى، خلال برنامجه "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الإثنين: الحكومة خارج المشهد الشعبي، وتقيم أداءها بعدد الكيلومترات التي تم رصفها والفائض الأولى الذي حققه الدكتور معيط.

أضاف مقدم "حديث القاهرة": "التقييم الحكومي يقاس بسعر البيضة أو كيلو الفراخ واللحمة والقدرة على توفير العيش الكريم للمواطن، مستوى معيشة المواطن اليومية هي المجس الحقيقي لأداء الحكومة".

تابع الإعلامي إبراهيم عيسى: "في بلدنا اللحمة بـ400 جنيه وده من وجهة نظري خيال علمي في الأرياف والأقاليم،"، مؤكدًا أن معارض السلع المخفضة أشبه بموائد الرحمن، فالمعارض كرمًا وتصدقًا من الحكومة على المواطن، "ولكن عمرها ما قللت فقرًا ولا أشبعت جوعًا أو حلت أزمة للأسعار، أخشى أن يتسع الخرق على الراقع كخشية زلزالًا أن يأتي أو بركانًا أن ينفجر".

إبراهيم عيسى التصدي للأزمة الاقتصادية كبح جماح ارتفاع الأسعار برنامج حديث القاهرة

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