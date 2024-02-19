حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يتحدث عن الظروف الاقتصادية.. وأمريكا تقدم مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"أنا مش بشتكي".. السيسي يتحدث عن الظروف الاقتصادية في مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إيرادات قناة السويس انخفضت بما يقارب 40 إلى 50 %، بعد أن كانت تدر دخلا سنويا يقدر بـ10 مليارات دولار.

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وزير الآثار يصدر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها –تفاصيل

أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًّا، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023، والتي تم نشرها بالوقائع المصرية، ومن المقرر أن يتم العمل بها اعتبارًا من اليوم، تنفيذًا للمادة الثالثة من مواد إصدار القرار المُشار إليه.

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مدبولي: مشروع تطوير وتوسعة كورنيس الإسكندرية له قيمة اقتصادية وسياحية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة طريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية، أهمية المشروع ضمن مخططات التنمية بمدينة الإسكندرية، في ظل ما تكتسبه المدينة من قيمة اقتصادية وسياحية باعتبارها مقصداً بارزاً على ضفاف المتوسط.

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مفاجأة ولأول مرة.. أمريكا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، من شأنه أن يؤكد دعم الهيئة لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن عمليا، وفقا للنص الذي اطلعت عليه رويترز اليوم الإثنين.

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وزير الدفاع يلتقى وفدًا من مجلس النواب الأمريكى

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفداً من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث زعيم الأقلية باللجنة وذلك خلال زيارتهم الرسمية لجمهورية مصر العربية.

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السيسي يثمّن الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد بقطاع غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بلجيكا "ألكسندر دي كرو"، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وكذا علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تولي بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يناير الماضي، حيث تم تأكيد تطلع الجانبين لمواصلة توطيد التعاون المشترك في مختلف المجالات بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

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السكر بـ27 جنيها.. رئيس تجارية الجيزة يكشف موعد افتتاح معرض "أهلا رمضان"

كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو اتحاد الصناعات، عن موعد افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيس بمنطقة العمرانية.

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