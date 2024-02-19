

كتب- محمد أبو بكر:

كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو اتحاد الصناعات، عن موعد افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيس بمنطقة العمرانية.



وأضاف "الشاهد"، بحسب تصريحات صحفية، أنه سيتم افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيس في محافظة الجيزة بمنطقة العمرانية على مساحة ألفي متر، الثلاثاء القادم، على أن يتم افتتاح باقي المعارض تباعًا؟



وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن كل الأسعار ستتوفر بأسعار مخفضة، وأهمها السكر الذي سيكون متاحًا بكل المنافذ بسعر 27 جنيهًا للكيلو.



وتابع: المداهمات الأمنية على التجار كانت سببًا فى إحجام العديد منهم عن استلام حصص السكر من وزارة التموين؛ لعرضها للبيع، وإذا توقفت هذه المداهمات سوف يستقر السوق نظرًا لوجود مخزون كاف لدى الوزارة، ونحن أيضًا فى موسم حصاد محصول القصب خلال الشهر الجارى، وسيبدأ توريد محصول البنجر خلال الشهر المقبل، وهو ما يعني زيادة المعروض من السكر فى السوق.