أستاذ طاقة: مصر تستهدف استثمارات بـ5 مليارات دولار في التنقيب عن الغاز

كتب- داليا الظنيني:

كشف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، تفاصيل استثمارات شركة بريتش بيتروليوم في مصر، بالتزامن مع لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الشركة على هامش مؤتمر "ايجبس 2024".

وقال "القليوبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، إن مصر تستهدف استثمارات بـ5 مليارات دولار الفترة المقبلة، في البحث والتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط 2024، بالإضافة إلى التحول الطاقي لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتصنيع الهيدروجين الأخضر بشكل مباشر من خلال إنتاج الغاز المسال ونقله بدلًا من الأمونيا السائلة وبيعه في الأسواق العالمية.

واقترح أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن يتم استثمار الاقتصاد المصري في مجال الطاقة والغاز، من خلال تنويع مصادر الطاقة، موضحا أن الشركات الأجنبية العالمية تبلغ 27 شركة، مؤكدًا أن شركة بريتش بيتروليوم لها استثمارات مشتركة مع مصر منذ الستينات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أثنى على نشاط الشركة المميز، علاوة على حجم استثماراتها المتنامي في مصر، ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول، والتي تتسق مع جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة.