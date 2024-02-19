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BBC

رئيس "اقتصادية الشيوخ" ينتقد عدم وجود خطة إشراك القطاع الخاص بقطاع النقل

06:31 م الإثنين 19 فبراير 2024

هاني سري الدين

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كتب- نشأت علي:

أنتقد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، هاني سري الدين، عدم وجود خطة إشراك القطاع الخاص في قطاع النقل.

وقال "سري الدين" خلال الجلسة العامة اليوم التي تناقش استراتيجية تطوير قطاع النقل إنه لا توجد خطة جدية حتى اللحظة لدعم مشاركة القطاع الخاص بآليات حقيقية تسمح للقطاع الخاص بالدخول في مجال النقل.

وأضاف أنه لابد من وجود اتفاقيات تمويلية وخطة واضحة للمشروعات، مشيرًا إلى أن النقل النهري لم يلق الاهتمام الكافي رغم أهميته الحيوية للتجارة الداخلية.

وقال: "رغم حدوث طفرة في مكانة مصر فيما يتعلق بشبكة الطرق البرية إلا أن الارتفاع لم يصاحبه انخفاض في الحوادث البرية ولا حماية حياة المواطنين"، مضيفًا "النقل النهري في غاية الأهمية للمحافظة على حياة المواطنين ورفع كفاءة النقل الداخلي والتجارة الداخلية".

رئيس اقتصادية الشيوخ هاني سري الدين إشراك القطاع الخاص في قطاع النقل استراتيجية تطوير قطاع النقل مجلس الشيوخ

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