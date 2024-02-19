التموين: إقامة 13 معرضًا بأسيوط بتخفيضات تصل لـ 25٪

كتب- محمد سامي:

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ سلع غذائية تتراوح بين 200 لـ 300 طن لكافة الأصناف بمعارض أهلا رمضان بمحافظة أسيوط يومياً، مشيرة إلى إقامة 13 معرض على مستوى المحافظة بالتعاون الغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة.

وقال ممدوح حماد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، أنه يتم التنسيق مع مديري إدارات التموين علي مستوي المحافظة لمتابعة عمليات ضخ السلع الأساسية والتأكد من نسب التخفيضات والتي تتراوح ما بين 15 لـ 25٪.

وأوضح خلال جولة علي معارض أهلا رمضان بمحافظة أسيوط، أنه تم تسيير 8 سيارات سلعية متنقله سعة الواحدة 1.5 طن، مشيراً إلى أنه يتم ضخ من 75 - 80 طن سكر يومياً بكافة المعارض وكميات كبيرة من الأرز والمكرونة.

وأشار إلى أنه تم توفير 8 ذبائح سودانية بسعر 250 جنيهاً للكيلو و طرحها في منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة، فضلاً عن كيلو الدواجن البرازيلي والمحلية بسعر 100 جنيه.

في سياق متصل كشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تبلغ 1.1 مليون بطاقة يستفيد منها أكثر من 3 ملايين مواطن، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها أيضاً 1350 بقال تمويني و 630 منفذ جمعيتي و2115 مخبز بلدي مدعم و9 مستودعات.

وأشار إلى أن عدد الأرغفة المنتجة يوميًا بالمخابز تصل لـ 15 إلى 18 مليون رغيف، إضافة إلى إنتاج 1100 دقيق يوميًا بالمستودعات، لافتاً إلى أن المحافظة بها 4 مطاحن قطاع ومطحنين قطاع خاص، و 224 مستودع بوتاجاز و151 محطة وقود.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أشار إلي إقامة معارض أهلا رمضان علي بحد أدنى 3 معارض رئيسية بكل محافظة بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها.

واشار الى وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية و المحافظين لانشاء المعارض وتوفير السلع ، واضاف الى ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تشارك بمعارض اهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالاضافة الى 146 شادر ايضاً.

ولفت الوزير، إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائيه، تقوم بتوفير شنطة رمضان لعدد 6 إلى 10 أصناف، فضلاً عن طرح كوبونات سلعية بقيم تترواح بين 100 و500 جنيها.