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أول تحرك برلماني بعد حادث انهيار مدرج السيرك بالطلاب في الوادي الجديد

05:33 م الإثنين 19 فبراير 2024

النائب أحمد العقاطي

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كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد العقاطي عضو مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، بشأن إصابة العشرات من طلاب المدارس في الوادي الجديد، بعد إنهيار مسرح السيرك المقام بساحة الخارجة في الوادي الجديد.

وأكد البرلماني، أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي.

وقال "العقاطي"، إن 10مدارس قامت بإرسال طلابها إلى السيرك وحدث تدافع كبير علي المدرج الخشبي بالسيرك فسقط بالطلاب وتساءل: لماذا كل هذا العدد من الطلاب من 10 مدارس الذهاب للسيرك؟.. وكادت تحدث كارثة لولا عناية الله، وهل المكان الذي به السيرك به درجة الآمان الكافية لتذهب طلاب 10 مدارس له؟.

النائب أحمد العقاطي مجلس النواب محافظة الوادي الجديد انهيار مدرج السيرك بالطلاب حادث انهيار مدرج السيرك

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