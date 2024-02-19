وزير السياحة: نستهدف الوصول بأعداد الغرف الفندقية لـ432 ألفا بحلول 2028

كتب- محمد أبو بكر:

شارك اليوم، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs Thoughts في نسخته التاسعة والذي يُعقد هذا العام تحت عنوان ""2024 عام استكشاف التعافي"، والذي تنظمه شركة "المال جي.تي.إم" يومي 18 و 19 فبراير الجاري، بمشاركة مجموعة من الوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال والمال والمسؤولين الاقتصاديين المتخصصين والمصرفيين والاقتصاديين.

وقدم وزير السياحة، عرضًا تقديميًا، استعرض خلاله أبرز النتائج التي حققتها صناعة السياحة في مصر في ضوء العام الثاني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة بها والتي وافق عليها رئيس الجمهورية بنوفمبر 2022، منوهًا أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% -30% وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وقال عيسى، إن مصر استقبلت 3.6 مليون سائح خلال الربع الأخير من عام 2023 وهو ثاني أعلى معدل حققته مصر في أعداد الحركة السياحية الوافدة منذ بدء تسجيل الأرقام السياحية، محققة بذلك إجمالي أعداد السائحين الوافدين إليها خلال عام 2023 (14.906) مليون سائح.

وأضاف الوزير، أن هناك تنوع متميز في تركيبة السائحين الوافدين إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة خلال عام 2023 وبدون تركيز كبير لا يتجاوز 10% لأحد الجنسيات عن الجنسيات الأخرى.

وأعرب عن تفاؤله بأن العام الجاري سيشهد مواصلة للنمو، حيث أن هناك مؤشرات إيجابية في حركة السياحة الوافدة لمصر، فخلال الأربعين يومًا الأوائل من العام الجاري حققت نمو بنسبة 5 % عن مثيلتها في عام 2023.

وأكد الوزير، على أهمية تحديد الأدوار المختلفة لكل فرد من أفراد فريق العمل الواحد بدقة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة، لافتًا إلى دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص لهذه الصناعة، ودورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، ودور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة هذه الصناعة وما يقوم به؛ لتحقيق النمو وتعزيز استثماراته بها.

وتحدث وزير السياحة، عن دور الوزارة في التأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة، وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن، مستعرضًا المنتجات السياحية الرئيسية التي تركز عليها الوزارة حاليًا.

وأشار عيسى، إلى أن المقصد السياحي المصري يتميز بميزة تنافسية كبيرة، والتي تمثل نحو 55 % مما يفضله إجمالي أعداد السائحين حول العالم، ويسافر من أجل هذه المنتجات حوالي 800 مليون سائح عالميًا، لافتاً إلى أن هذه المنتجات هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.

ولفت الوزير، إلى استمرار العمل خلال هذا العام، على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري بدلًا من التركيز على تحفيز الطلب عليه، مؤكدًا حرص الوزارة على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها؛ نظرًا لأن أعداد الغرف الموجودة حاليًا تمثل تحديًا أمام تحقيق الصناعة لمستهدفاتها خلال السنوات المقبلة.

وتابع: إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال عام 2023 هو 14209 غرفة، والتي وفرت ما يقرب من 15600 فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وإجمالي أعداد الغرف الفندقية حاليًا هو 220 ألف غرفة، ومن المقرر أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري، وهناك مستهدفات للوصول إلى 432 ألف غرفة بحلول عام 2028.

واستعرض وزير السياحة، حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية ويتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة المالية، ومن شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر، لاسيما المجال الفندقي.

وأكمل عيسى، أن صناعة السياحة هي الأسرع نموًا بين الصناعات المختلفة في مصر خلال عام 2023، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتحدث الوزير، عن دور قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي بدأ العمل باللائحة التنفيذية له اليوم؛ لتعزيز دور وقوة القطاع الخاص في الصناعة، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة وذات كفاءة عالية، والتي تتمثل في الغرف السياحية، والاتحاد المصري للغرف السياحية.

واستطرد الوزير: بعد إصدار اللائحة التنفيذية، من المقرر أن يتم الإعداد لتنظيم انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها ومواعيدها خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأشار إلى، الإصلاح المالي الذي يشهده المجلس الأعلى للآثار خلال العام المالي الحالي، وما يقوم به من جهود كبيرة؛ لتطوير كل المواقع الأثرية والمتاحف في مصر وتحسين التجربة السياحية بها، مستعرضًا المقومات السياحية والأثرية لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته، وسيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بها، والذي من المقرر إطلاقه بشكل رسمي خلال بورصة برلين السياحية ITB في مارس المقبل.

وأردف وزير السياحة: نصيب مصر من حركة السياحة العالمية ارتفع بمقدار الثلث خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث وصل في عام 2023 إلى 1.2% وهو ما يمثل نموًا بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪.

وتم خلال الجلسة، عرض بعض الأفلام الترويجية القصيرة Testimonials التي قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتصويرها مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات خلال تواجدهم بعدد من المقاصد السياحية المصرية، والتي يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد، والتي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم إرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران بالخارج بما يساهم في الاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة.

كما تم عرض فيلم قصير، عن مشروع ترميم قاعة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك بمدينة الأقصر.

وعقب ذلك، عقدت جلسة حوارية، تم خلالها طرح عدد من التساؤلات على وزير السياحة والآثار من جانب الحضور، ومناقشة عدد من الموضوعات للنهوض بصناعة السياحة في مصر، منها أهمية البنية التحتية القوية التي تشهدها مصر حاليًا بالنسبة لصناعة السياحة بها وخاصة من خلال الطرق التي تربط بين المدن والمحافظات السياحية المختلفة، وسبل الاستفادة من الشقق الفندقية الموجودة في مصر ووضع ضوابط ذكية وعادلة لتنظيم عملها، وأهمية ما تشهده منطقة أهرامات الجيزة من تطوير كبير.

وفي ختام الجلسة، حرص السيد حازم شريف على توجيه الشكر للسيد الوزير على الحضور ومشاركته اليوم وعلى ما قام باستعراضه خلال الجلسة عن أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة والآثار في مصر، وخطة عمل الوزارة والموقف التنفيذي الحالي للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.