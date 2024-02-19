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ملايين الجنيهات.. "مياه الجيزة": مكافأة تحصيل للعاملين عن شهر ديسمبر 2023 - مستند

04:22 م الإثنين 19 فبراير 2024

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن منح مكافأة تحصيل عن شهر ديسمبر 2023.

وقالت الشركة، بحسب منشور لها، حصل مصراوي على نسخة منه: يسعدنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة، على ما تم بذله من مجهود واضح وملموس خلال الفترة السابقة، آملين بذل المزيد من الجهد والعمل على زيادة نسب التحصيل من الإصدارات الحالية وكذلك المتأخرات، في ضوء التوصيات الصادرة من الشركة القابضة والجهاز المركزي للمحاسبات.

ويرصد "مصراوي"، تفاصيل مكافأة تحصيل شهر ديسمبر 2023، كالآتي:

- حصة القطاع التجاري "هرم وجنوب "، مبلغ 1565000.00، فقط مليون وخمسمائة خمسة وستون ألف جنيهًا.

- حصة القطاع التجاري "كيت كات وشمال"، مبلغ 1695000.00، فقط مليون وستمائة وخمسة وتسعون ألف جنيهًا.

- حصة مراجعة باقي الإيرادات: 100.000، مائة ألف جنيهًا.

- حصة باقي العاملين بالشركة: مبلغ 7942000.00 جنيهًا، فقط سبعة ملايين تسعمائة واثنان وأربعون ألفا جنيهًا، توزع على باقي قطاعات الشركة، على النحو الآتي:

* قيمة النقطة: 1.25 جنيهًا.

* لا يتم إعادة توزيع ما تبقى من حصص للعاملين على باقي العمالة بكل جهة.

* بدون "معرفة الجهة" على يوميات التحصيل الإجازات التي حصل عليها كل عامل خلال شهر ديسمبر.

* مكافأة نواب الرئيس والمستشارين ورؤساء القطاعات، تكون حسب تقدير المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

مياه-الجيزة-تصرف-مكافأة

شركة مياه الشرب مكافأة تحصيل للعاملين الجيزة

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