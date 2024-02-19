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BBC

برلمانية "مستقبل وطن": بعض المواطنين لا يتحملون تكلفة تطوير قطاع النقل خصوصًا التذاكر

04:14 م الإثنين 19 فبراير 2024

النائب حسام الخولي

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كتب- نشأت علي:

تساءل النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، عن موعد دخول القطاع الخاص لتخفيف القروض التي حصل عليها قطاع النقل.

وقال الخولي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة طلب بشأن خطة تطوير قطاع النقل في مصر: مع هذه الاستثمارات القوية في قطاع النقل ومردودها واضح، لا بد من وجود خطة لضمان استدامة الخدمة.

وأشار النائب إلى أن عدم إجراء الصيانة لمشروعات النقل، سيؤثر سلبًا على الاستثمارات وما تم صرفه، مؤكدًا أن هناك بعض المواطنين لا يتحملون تكلفة هذا التطوير؛ خصوصًا في ما يتعلق بتذاكر القطارات.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بكشف موقف خط السكة الحديد بين البحر الأحمر والأقصر، قائلًا: هو حلم ليس للمواطن المصري فقط؛ ولكنه يمثل نقلة غير طبيعية في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن هذا الخط سيكون له مردود إيجابي كبير على السياحة، لا سيما أنه سيربط بين السياحة الأثرية في الأقصر، والسياحة الشاطئية في البحر الأحمر.

النائب حسام الخولي تطوير قطاع النقل التذاكر مجلس الشيوخ

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