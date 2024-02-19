دور تاريخي داعم للقضية الفلسطينية.. إشادة برلمانية بمذكرة مصر ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بحرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على مختلف الأصعدة، على دعم القضية الفلسطينية؛ ومنها تقديم مذكرة مصرية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن ممارسات إسرائيل العدوانية، وانتهاكها المستمر قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي في كل المدن الفلسطينية.

وقال عبد الفضيل إن موقف مصر المشرف كالعادة وتواصل دورها التاريخي في مساندة الأشقاء ودول الجوار واضح تجاه القضية الفلسطينية، وتؤكد دورها التاريخي الداعم للقضية، وتسعي دائماً لضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، وترفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية، والمرافعة الشفوية أمام أعضائها بعد غد الأربعاء 21 من فبراير الجاري، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يعكس دور مصر التاريخي الثابت والراسخ للدفاع عن القضية الفلسطينية، وحشد الرأي العام العالمي نحو الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وتابع عبد الفضيل بأن هذا التحرك المصري يؤكد الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني حتى ولو كان الرأي استشاريًّا وغير مُلزم للدول أو المجتمع الدولي؛ لكنه حال صدوره لصالح الفلسطينيين ستكون له قيمة معنوية كبيرة ويخدم القضية الفلسطينية، ويُسهم في إحيائها ووضعها على أجندة المجتمع الدولي.

واختتم رئيس قوى عاملة النواب تصريحاته في هذا الخصوص، مؤكدًا أن مصر طالبت مرارًا وتكرارًا بتكثيف الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وحقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، ودعت إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.