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رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة استراتيجية تطوير قطاع النقل

12:22 م الإثنين 19 فبراير 2024

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.

وقال النائب: يخوض قطاع النقل سباقا تاريخيا لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر، مشيرا إلى أنه تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰، فى ظل بناء الجمهورية الجديدة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.

وأكد النائب أن خطة التطوير والتحديث، انطلقت لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبري المؤسسات الدولية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من :

1 - تطوير السكك الحديدية.

٢ _ مشروعات الجر الكهربائي.

٣_ إحلال وتجديد أسطول النقل العام.

٤_ النقل البحرى والموانئ.

٥ _ توطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي

٦- حوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تطوير قطاع النقل

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