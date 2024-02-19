إيجبس 2024.. رئيس "دي إم جي إيجنس" عن التحول الطاقي: نسعى لتحقيق توازن من الصعب تحقيقه

كتب- أحمد السعداوي:

قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة "دي إم جي إيجنس" المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024)، إن الدفع بالتحول الطاقي وتأمين الإمداد وإزالة الكربون في صناعتنا إنما هو جوهر موضوع هذا المؤتمر، وابتكار شراكات جديدة من أجل الدعم والمضي قدمًا بالنمو والتقدم الاقتصادي، وبالطبع زيادة العرض والطلب.

جاء ذلك خلال كلمة كريستوفر هدسون، رئيس شركة "دي إم جي إيجنس"، المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024)، اليوم الإثنين، والتي أعرب خلالها عن شكره وتقديره لحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أعرب عن شكره لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.

وأضاف هدسون: إننا نسعى لتحقيق توازن من الصعب تحقيقه، والحاجة إلى العمل الجماعي الملح من أجل أن يكون هناك تعاون مثمر عبر الصناعة للإسراع بالتحول الطاقي، والذي لم يبلغ مثيله من قبل.

وتابع رئيس شركة "دي إم جي إيجنس": "نحن في الواقع لدينا مصادر طاقة لا يمكن الاستغناء عنها، وأيضًا هناك الطاقة الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر والابتكارات في هذا المجال، والذي يعد أمرًا جوهريًّا وحيويًّا من أجل تحقيق هذا التحول والتقدم في قطاع الطاقة، وإن مصر تلعب دورًا فعالًا وحيويًّا كمنصة ومحفز للتغير من أجل الابتكار والاستثمار، ومعًا نعمل لتحقيق وتأمين مستقبل طاقة مستدام".

وأشار هدسون إلى أنه ستتم مناقشة سياسات واستراتيجيات وبناء شراكات مثمرة لتحقيق صناعة طاقة فعالة؛ من أجل المستقبل في شمال إفريقيا ومنطقة المتوسط، مضيفًا أن لمصر دورًا حيويًّا في هذا النظام الإيكولوجي الكبير.. وعلى مدار الـ7 سنوات الماضية بدأت مصر تخطو بخطوات ثابتة نحو تحقيق هذا الالتزام، وتأمين التطور المستمر ومواجهة التحديات في الصناعة الملحة.

وقال هدسون، في ختام كلمته: "نمضي قدمًا نحو المستقبل، ولدينا فرص هائلة من أجل الحوار والتعاون والمناقشات؛ لتحقيق التقدم في مجال الطاقة وبناء مجال الأعمال والتقدم والتنمية المستدامة في القطاع الاقتصادي العالمي".