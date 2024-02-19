وزير البترول بمؤتمر «إيجبس»: 60% من الطاقة في مصر مصدرها الغاز الطبيعي

كتب- مصراوي:

قال طارق الملا وزير البترول، إنَّ الدولة المصرية بدأت منذ سنوات الالتزام بكل التعهدات الخاصة بمؤتمرات الـCOP المختلفة مرورًا بتعهدات قمة باريس، مشيرّا إلى أنَّ مصر اختارت منذ زمن طويل مسار التحول الطاقي وكانت ملتزمة في مزيج الطاقة بالاختيار الأول وهو الغاز الطبيعي.



وأضاف وزير البترول خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنَّ 60% من الطاقة في مصر يتمّ توليدها من الغاز الطبيعي سواء في الكهرباء أو الصناعة أو النقل أو المواصلات إلى جانب الصناعات التحويلية، بينما الـ40% الباقية من المنتجات البترولية الأخرى.



وتابع «الملا» أنَّ مصر التزمت بكل الإجراءات الخاصة بتخفيض الانبعاثات، فضلًا عن انضمامها إلى التعهد الخاص بتخفيض انبعاث الميثين، مشيرًا إلى أنَّ مصر كانت من أوائل الدول التي أطلقت سندات خضراء.