بحضور لجنة سعودية.. اختبارات عمال وجزاريين للعمل في موسم الحج 2024

وزير العمل يسلِّم شابًّا من ذوي الهمم وظيفة بـ4 آلاف جنيه شهريًّا

كتب- محمد أبو بكر:

شهد حسن شحاتة، وزير العمل، صباح اليوم الاثنين، اختبارات عمال وجزاريين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1445، بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، والتي تنظمها لجنة سعودية.

وشدد شحاتة، بحسب بيان، الاثنين، على أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج و العمالة بكل الشروط والإجراءات الرسمية.

من جانبه، وجه العمال، الشكر والتقدير للوزارة، على دورها في المتابعة وتذليل العقبات أمامهم خلال فترة التقديم بشركات إلحاق العمالة المُعتمدة من الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة، ومراقبة، وإنهاء كل إجراءات تعاقد السفر والاختبارات الحالية، واستمرار متابعتهم حتى داخل المملكة من خلال مكتب التمثيل العمالي ، وأشادوا بـ"وحدة توجيه ما قبل المُغادرة"، ودورها في توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة العمل في السعودية.

وكان وزير العمل، التقي الأسبوع الماضي، عدد من العمالة المصرية الموسمية من جزارين وعمال، مُرشحين للعمل في موسم الحج خلال العام 2024، داخل مقر وحدة توجيه ما قبل المُغادرة التابعة لوزارة العمل، واستمع إلى استفساراتهم ونوعية التحديات التي قد تكون واجهتهم أثناء التقديم.