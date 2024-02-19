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BBC

شعبة مواد البناء تكشف عن توقعاتها للأسعار خلال الفترة المقبلة

01:15 ص الإثنين 19 فبراير 2024

حديد تسليح

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كتب- حسن مرسي:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار مواد البناء شهدت حالة من الارتباك خلال شهري ديسمبر ويناير نتيجة ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية. وأشار بشكل خاص إلى ارتفاع سعر الحديد في بداية يناير بمقدار ثلاثة أضعاف، حيث قفز من 45 إلى 55 ألف جنيه للطن على أرض المصنع، ووصل سعر المستهلك إلى 62 ألف جنيه.

في مداخلة هاتفية على برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "cbc"، أوضح الزيني أنه بعد انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية وتدخل الدولة، تم تحقيق انخفاض في أسعار مواد البناء بمقدار 10 إلى 12 ألف جنيه.

وأشار إلى أن أسعار مواد البناء تتراوح حاليًا بين 48 و 49,920 جنيه للطن على أرض المصنع، وبين 50 و 52 أو 53 ألف جنيه للمستهلك في محافظات الصعيد. وأكد أن مواد البناء متوفرة بكميات كافية، وأن أسعار الأسمنت مستقرة.

ولفت الزيني إلى وجود حالة من الركود في السوق، متوقعًا حدوث انخفاض في أسعار مواد البناء بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

حديد تسليح أحمد الزيني شعبة مواد البناء قصواء الخلالي

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