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خبير سياحي: نستهدف زيادة متوسط إقامة السائح بالقاهرة لـ12 يومًا

03:00 ص الإثنين 19 فبراير 2024

محمد كارم الخبير السياحي

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محمد كارم، الخبير السياحي، عن عدد من المنتجات السياحية الجديدة التي تعمل عليها وزارة السياحة والآثار حاليًا؛ لزيادة أعداد السائحين، ومدة إقامتهم، وجعل مدينة القاهرة Short City Break.

وأضاف "كارم"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه توجد خطة حاليًا سُتمكن السائح من خلالها زيارة عدد كبير من الأماكن السياحية والأثرية، عن طريق عدد من المسارات؛ مما سيؤدي إلى زيادة أعداد الليالي السياحية بها إلى 12 يومًا بدلًا من 3 أو 4 ليالي، وهو يعد رقمًا مميزًا.

وأكد الخبير السياحي، أن السياحة في مصر تتميز بتنوع مقاصدها واستمرارها طوال العام وليس بشكل موسمي فقط، مشيرًا إلى أن منطقة العلمين رغم برودة الأجواء بها ولكنها تشهد إقبالًا كبيرًا من السائحين، وانتعاش السياحة العربية بها.

وزارة السياحة والآثار السياحة في مصر محمد كارم السياحة العربية

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