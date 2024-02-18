شعبة الخضر عن ارتفاع سعر الثوم: نصدره لأوروبا ونستورده من الصين

كتب- حسن مرسي:

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن هناك أزمة في الثوم الصيني والذي وصل سعره لرقم كبير وهو متعلق بالدولار ، ويتم استيراده بالدولار ويناشد اللجوء للثوم المصري ويتواجد بالسوق المصري من 20 لـ30 جنيهًا.

وأضاف نجيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فائدة الثوم الصيني أقل من الثوم المصري وليس هناك أزمة في منتج يزرع في مصر.

وأوضح أن الثوم البلدي موجود ويزرع في مصر ويتم تصديره إلى دول أوروبا ورغم ذلك يتم استيراد الثوم الصيني، ولابد من تقليل الاستهلاك من الثوم الصيني بسبب أنه يتم استيراده من الخارج.

وتابع حاتم النجيب: "الثوم البلدي أفضل من نظيره الصيني في التخزين، والموسم الجديد للمحصول بدأ منذ أسابيع وسعره مستمر بالانخفاض خلال الفترة المقبلة وسيكون هناك إتاحة كبيرة في الأسواق".