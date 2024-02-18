إعلان

BBC

السجيني عن قانون الجبانات: الإحالة أصبحت رسمية وتم دعوة جميع أطراف الحكومة

10:43 م الأحد 18 فبراير 2024

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتبت- داليا الظنيني:
أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك اجتماعات في مجلس النواب بشأن قانون الجبانات، منوهًا بأن الإحالة أصبحت رسمية من أجل التحرك وتم دعوة جميع أطراف الحكومة، مشددًا على أنه تناول هذه القانون في فلسفته من حيث النسق الحضاري، موضحا أن هناك أنماط بنائية بعيد عن المعتاد عليها.

وشدد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، على أن المقابر الجديدة تم تخطيطها وهناك بعض الإشكاليات في مناطق السيارات وقلة العنصر الحضري، مضيفًا: "هناك "مافيا" استولت على الأمور الخاصة بالمقابر وهناك إشكالية في عدد المقابر المتاحة".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التشريع ليس هو العصا السحرية للإصلاح في أي جهة وتبقى الأجهزة التنفيذية هي المعنية بتطبيق القوانين، مؤكدًا أن هناك ندرة في المقابر القريبة من المدن، والمحليات تطرح مقابر جديدة ويتقدم المواطن لها ويتناول التعاقد بطريقة أو بأخرى.

لجنة الإدارة المحلية قانون الجبانات أحمد السجيني

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
منة شلبي تكشف عن أعمالها الجديدة في أولى الليالي السعودية المصرية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| انطلاق أولى الليالي المصرية السعودية*
40 صورة لنجوم الفن "متجمعين" في حفل ليالي سعودية مصرية*
* خلال أيام.. مصراوي يبدأ عرض أولى حلقات برنامج "وش تاني" مع نجمات الفن