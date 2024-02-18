السجيني عن قانون الجبانات: الإحالة أصبحت رسمية وتم دعوة جميع أطراف الحكومة



كتبت- داليا الظنيني:

أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك اجتماعات في مجلس النواب بشأن قانون الجبانات، منوهًا بأن الإحالة أصبحت رسمية من أجل التحرك وتم دعوة جميع أطراف الحكومة، مشددًا على أنه تناول هذه القانون في فلسفته من حيث النسق الحضاري، موضحا أن هناك أنماط بنائية بعيد عن المعتاد عليها.

وشدد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، على أن المقابر الجديدة تم تخطيطها وهناك بعض الإشكاليات في مناطق السيارات وقلة العنصر الحضري، مضيفًا: "هناك "مافيا" استولت على الأمور الخاصة بالمقابر وهناك إشكالية في عدد المقابر المتاحة".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التشريع ليس هو العصا السحرية للإصلاح في أي جهة وتبقى الأجهزة التنفيذية هي المعنية بتطبيق القوانين، مؤكدًا أن هناك ندرة في المقابر القريبة من المدن، والمحليات تطرح مقابر جديدة ويتقدم المواطن لها ويتناول التعاقد بطريقة أو بأخرى.