كيف كشفت جولات وزير الصحة عن سوء توزيع أطباء الأسنان والصيادلة؟

كتب- أحمد جمعة:

كشفت الجولات المفاجئة التي يُجريها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، للمنشآت الطبية في جميع المحافظات خلال الشهور الأخيرة، عن العديد من المخالفات داخل المستشفيات والمراكز الطبية، على رأسها سوء توزيع القوى البشرية للفرق الطبية وبالأخص أطباء الأسنان والصيادلة، ليتخذ العديد من القرارات بعد كل جولة تتمحور في فتح تحقيق بشأن المخالفات الإدارية، وكذلك التوجيه بإعادة توزيع الزيادة في أعداد الأطباء والصيادلة على مستشفيات وحدات صحية أخرى.

وبحسب وزارة الصحة، فإن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها وزير الصحة تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ويرصد مصراوي عددًا من الجولات التي كشفت عن سوء توزيع القوى البشرية من أطباء الأسنان والصيادلة: