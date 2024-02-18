نشرة منتصف الليل| السيسي يحذر من التصعيد في غزة.. ومنطقة لوجستية بسيناء لاستقبال المساعدات

«الدستاوى»و«عفيفى» يتفقدان مراكز العدادات الذكية والتحكم الآلى بالحلمية

الحشاشين.. من هو حسن الصباح مؤسس أسوأ جماعة دموية في التاريخ

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

تحذير من التصعيد.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

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4 مناطق.. الانتهاء من 60% من المنطقة اللوجستية في سيناء لاستقبال مساعدات غزة

أعلنت مصر، عن تدشين منطقة لوجستية؛ لاستقبال المساعدات لصالح غزة؛ لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة بالعريش والطرق وتسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.

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الزيت بـ40.. رئيس تجارية الجيزة: نقيم خمسة معارض "أهلًا رمضان" بأسعار منافسة

قال أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة: إن محافظة الجيزة تمتلك خمسة معارض كُبري من معارض أهلًا رمضان، أحدها متواجد في العمرانية، على مساحة 2000 متر.

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استغاثة.. شركات السياحة تُناشد الحكومة حل أزمة الريال

تقدمت شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج والعمرة، باستغاثة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله؛ لحل مشكلة تدابير أموال الحج اللازمة لإبرام التعاقدات مع مؤسسات الطوافة السعودية.

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وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معارض «أهلا رمضان»- صور

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، معرض أهلا رمضان، في منطقة المؤسسة بمحافظة القليوبية.

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كواليس وتفاصيل مدوية بشأن مقتل مريم في سويسرا.. شقيقها يكشف الحقيقة

كشف أحمد مجدي، شقيق مريم ضحية حادث سويسرا، تفاصيل ما حدث لها، قائلا إن زوجها قتلها وحاليا رهن الاحتجاز من قبل السلطات السويسرية مؤكدا أنه هرب بأطفاله في العام الماضي وكان يخبر زوجته الراحلة أن حياة أطفالهم أفضل بدونها.

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وزير الصحة يوجه بالتحقيق حول تغيب عدد كبير من الأطباء بمستشفى قويسنا

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق حول تغيب أعداد كبيرة من الفرق الطبية من العاملين بمستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية.

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وزيرة الهجرة: مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، اهتمام الوزارة بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل العقبات أمامهم.

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السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "منوف - كفر الزيات" غدا

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطاري 856 / 861 بين محطتي "منوف - كفر الزيات" والعكس بعربات تحيا مصر كخدمة جديدة لركاب خط "منوف - كفر الزيات".

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