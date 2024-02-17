متحدث الوزراء: تكلفة استيراد الأعلاف 100 مليون دولار أسبوعيا



كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد اجتماعًا الأربعاء الماضي؛ لمتابعة موقف توافر الأعلاف، ووضع خطة لتوفير مخزون استراتيجي منها، للاستفادة منه في أوقات الأزمات وإحداث توازن في السوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الخلاصة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، أن هناك جهودًا مستمرة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف، والتعامل مع مشكلة نقص كميات الأعلاف المطلوبة للدواجن والمواشي والأسماك.

وأشار إلى أن تلك الخطة تضمن توفير الأعلاف بصورة مستمرة؛ لتجنب أي تقلبات في أسعار التكلفة بالنسبة للمزارع، موضحًا أن الأعلاف جزء أساسي من مدخلات إنتاج تربية المواشي والأسماك والدواجن.

وذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صرح بأن حجم الاستهلاك السنوي من الأعلاف المُركزة 24 مليون طن، مشيرًا إلى أن "الاحتياجات السنوية من الذرة - أحد مكونات الأعلاف المركزة - يبلغ 12 مليون طن".

وأوضح أن السوق المحلي يوفر ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين طن سنويًا، منوهًا أن "الدولة تتحمل 100 مليون دولار أسبوعيا لاستيراد الأعلاف، وسد الفجوة التي تصل إلى 4 و5 ملايين طن سنويًا".

ولفت إلى أن الحكومة تعتزم الاستفادة من إمكانيات التخزين لدى وزارة التموين والبنك الزراعي المصري، لتوفير مخزون استراتيجي من الأعلاف.