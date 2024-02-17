غادر ولم يستكمل الافتتاح.. أحمد موسى يكشف مفاجأة لوزير التموين بمعرض أهلاً رمضان

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن حدوث تكدس كبير للمواطنين أمام معرض "أهلاً رمضان" في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت: إن هذا التكدس ناتج عن تزاحم المواطنين للحصول على السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن ما حدث اليوم في معرض أهلا رمضان في شبرا الخيمة؛ مشهد غير جيد، وينذر بوجود أزمة كبيرة.

وأشار إلى أن هذا الوضع أثار حالة من الاستياء بين المواطنين وأدى إلى هجوم كبير على وزير التموين والتجارة الخارجية الدكتور علي المصيلحي أثناء افتتاح المعرض، مما اضطره للمغادرة فورًا.

أضاف مقدم "على مسؤوليتي": "الناس بتتحايل على التجار في المعرض عشان ياخدوا السلعة، ووزير التموين مكنش عارف يعمل إيه قدام الناس دي كلها، عشان كده غادر المعرض فورًا ولم يستكمل جولته الافتتاحية".

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