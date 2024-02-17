بائع البرتقال.. عم ربيع يكشف تفاصيل الفيديو ويوجه رسالة للمصريين

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كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

كشف "عم ربيع" المشهور بـ "بائع البرتقال" تفاصيل الفيديو المنتشر عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

وانتشر خلال الساعات الماضية فيديو لـ "عم ربيع" أثناء إلقاء عدد من ثمرات البرتقال أعلى شاحنة مساعدات إنسانية متوجهة إلى قطاع غزة، وتم تداول الفيديو على نطاق موسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

"عم ربيع"، قال في تصريحات خاصة إلى مصراوي، السبت، إنه كان متأثرا بصورة كبيرة بالمشاهد الصعبة والمأساوية التي يتعرض لها أهالينا في قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "عم ربيع"، أنه فوجئ بمرور شاحنة مكتوب عليها "إلى أهالينا في غزة"، وعلم أنها مساعدات موجهة لمساعدة أهالي غزة، فما كان منه إلا أن ألقى عدد من ثمرات البرتقال أعلى الشاحنة بشكل تلقائي ودون تفكير.

وتابع بائع البرتقال: كنت كل يوم بضايق من المشاهد اللي بشوفها في التلفزيون، وفجأة الفرصة جت قدامي وربنا أراد أعمل حاجة بسيطة، ولو أقدر أعمل أكتر من كده كنت عملت.

وواصل: ارتحت بعد ما عملت كده، وأتمنى الشعب المصري الشهم والجدع يتبرع لمساعدة أهالي غزة في محنتهم.

وأشار إلى أن الإعلامي عمرو أديب، بعدما تم عرض الفيديو الخاص به، أجرى اتصالا هاتفيًا به وأبلغه بتبرع رجلي أعمال له، أحدهما تبرع برحلة حج والآخر بمحل بدلا من الوقوف في الشارع.

وعن رد فعل المواطنين على الفيديو، اختتم عم ربيع: الناس كلها بتسلم عليَّ ودي حاجة بتفرحني جدًا ومش لاقي كلام أقوله ليهم.