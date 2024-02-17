التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي الـ28 غدًا

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يشهد نشاطًا مكثفًا خلال هذا الأسبوع، وهو الأسبوع التدريبي الـ28 من الخطة التدريبية للمحليات.

ويتم تنفيذ 6 دورات تدريبية يستفيد منها 189 متدربًا منها 3 دورات تدريبية جديدة هي: دورة إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة، ودورة منهجيات تحليل البيانات Concepts Of Data Analysis، ودورة تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن دورة منهجيات تحليل البيانات Concepts Of Data Analysis هي دورة جديدة تنفذ لأول مرة بمركز سقارة خلال أسبوعه الـ28، ويستفيد منها 27 متدربًا من العاملين بوحدات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الدورة ستركز على مفهوم تحليل البيانات وأهميته وأنواع التحليل الإحصائي، ودور تحليل البيانات في اتخاذ القرارات والمتغيرات والتوزيعات الاحتمالية، ومفاهيم الوسط الحسابي والانحراف المعياري، وتحليل الانحرافات والتشتت في البيانات، وكيفية تسطيب برنامج SPSS، ومفهوم بيئة وكيفية إدخال البيانات واستخدام اختبارات الفرضيات في SPSS، والتعامل مع ملفات البيانات، وتحليل التركيبة الإحصائية للبيانات والرسوم البيانية والتصور الأولى للبيانات، واستخدام أوامر التجميع والتصنيف، وحساب الإحصائيات الوصفية، ومراجعة أساسيات اختبار الفرضيات، واختبارات الارتباط والتحليل الإحصائي للعلاقات بين المتغيرات، وفحص الفروق بين مجموعات باستخدام تحليل التباين، وفهم مفهوم تحليل الانحدار.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن الأسبوع الـ28 يتضمن تنفيذ دورة جديدة بتكليف من القيادة السياسية وهي دورة تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة واتحاد البلديات الهولندية ويستفيد منها 30 متدربًا من مديري الإيرادات بالديوان العام للوزارة والشئون الاقتصادية ومدير وحدة متابعة الإيرادات بجميع المحافظات، في ضوء تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات.

وأوضح أن المحتوى التدريبي للدورة ستركز على تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية، وآليات الحصر للموارد الذاتية وتحليل نتائج أعمال الحصر في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإعداد خطط تنمية الموارد الذاتية على مستوى الوحدات المحلية (المراكز/ الأحياء) في ضوء نتائج الحصر، بالإضافة إلى التعريف بأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والتعريف بالقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها، وتختتم الدورة بشرح عدة قوانين منها قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وقانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الإيرادات.

وقال اللواء هشام آمنة، إنه كلف القائمين بمركز سقارة لتنفيذ برنامج تدريبي عن إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجه والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة، بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، مشيرًا إلى أن الأسبوع الـ28 يشهد تنفيذ الدورة الأولى للبرنامج والتي تستمر على مدارة 5 أيام، ويستفيد منها 50 متدربًا.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحتوى التدريبي للدورة الأولى للبرنامج سيركز على التعريف بالإدارة المتكاملة للمخلفات والسياسة الوطنية لإدارة المخلفات، وقانون تنظيم إدارة المخلفات، والتطبيقات الحديثة ونظم المعلومات في نظم جمع ونقل المخلفات، وإجراءات تشغيل المدافن، والسلامة والصحة الخاصة بالمخلفات، وإدارة عمليات المعالجة والتخلص، والمتابعة والمراقبة والرصد وإعداد التقارير، والاستثمار في مجال المخلفات، وتقييم الأداء والجودة.

وأشار إلى أهمية وجود كوادر وقيادات محلية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة، وتحسين بيئة العمل لكل العاملين بالإدارة المحلية وتحفيزهم على التفاني في العمل وأداء أفضل الخدمات للمواطنين في كل المحافظات.

وفي نفس السياق، أشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الأسبوع التدريبي الـ 28 يتضمن عقد 3 دورات تدريبية تشمل الأسبوع الأول لدورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، ودورة برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة)، فيما تستمر للأسبوع الثاني على التوالي دورة اللغة الإنجليزية.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة)، والتي ينفذها المركز خلال أسبوعه الـ28، وتستهدف الدورة 45 متدربًا من مديري ومسئولي التخطيط بالديوان والمراكز والوزارة، ويتم التدريب من خلال برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة واتحاد البلديات الهولندي VNG بوصفه استشاري دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن دورة برامج التنمية المحلية المطورة ستتناول برامج التنمية المحلية، وأهمية تطوير برامج التنمية المحلية، مقدمة عن برامج التنمية المحلية المطورة، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الحضرية والريفية، وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية.

كما تتضمن الدورة ورش عمل تطبيقية عن ورش عمل تطبيقية على برامج الإدارة المحلية والدعم الفني وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وتحسين البيئة والتنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الحضرية والريفية.

وقال اللواء هشام آمنة، إن دورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، يشرف على تنفيذها وحدة التحول الرقمي بالوزارة، ويستفيد منها 21 متدربًا، مؤكدًا أن الدورة تركز على العمل في بيئة النظم وحالات استخدامها، والتعريف بالعلاقات المكانية وكيفية تطبيقها، والتحليلات المكانية والإحصائي، كما تتضمن الدورة تنفيذ عدة ورش عمل حول مهارات وتبادل خبرات، وحالات استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وجمع البيانات ميدانيا وتأهيل البيانات الوصفية، وتطبيقات جمع البيانات، والتطبيقات المساعدة لجمع وتدوال البيانات المكانية المكانية "sw maps".

ونوه وزير التنمية المحلية، باستمرار الأسبوع الثاني على التوالي لدورة اللغة الإنجليزية، والتي يستفيد منها 28 متدربًا.