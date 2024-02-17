1000 جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية

كتب- مصراوي:

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بقيمة 1000 جنيه شهريًا على ألا يقل الحد الأدنى لأجور العاملين بها عن 6 آلاف جنيه شهريا ابتداءً من مرتب شهر مارس المقبل.



وأضاف رئيس الهيئة، في بيان السبت، أن هذا القرار يمثل انعكاسا لتقدير القيادة السياسية للصحافة القومية وتقديم كل أوجه الدعم لها، مشيرا إلى أن القرار يأتي تنفيذا لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بسرعة استجابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمطالب الهيئة وبالتعاون الذي شهده من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومساهمة الدولة مع الهيئة في تدبير التمويل اللازم لتطبيق هذه الزيادة في دخول العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.



وأكد عبد الصادق الشوربجي، استمرار الصحافة القومية المصرية في القيام بدورها التثقيفي والتنويري وخدمة قضايا الوطن باعتبارها أحد أهم عناصر قوته الناعمة.